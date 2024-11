Filho de Messi vai disputar torneio na cidade natal do pai

Filho do craque argentino vai disputar torneio na cidade natal do pai

Um dos filhos de Messi, Thiago, sinaliza que seu desejo é seguir os passos do argentino no futebol. Afinal, a criança de 11 anos, a cria mais velha do atacante, já integra as categorias de base do seu atual clube, o Inter Miami. O time norte-americano, aliás, vai permitir que ele passe por sua situação curiosa no fim do mês.

Isso porque Thiago vai visitar as suas raizes e do seu pai, na Argentina. Até porque a criança vai disputar um torneio com o Inter Miami em Rosário entre os dias 25 e 29 de novembro. A informação é do jornal local “Informaccoón Regional”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O campeonato em questão é a “Newell’s Cup”, organizado pelo Newell’s Old Boys. No caso, o clube do coração de Messi e onde iniciou sua trajetória no futebol.