Fifa abre negociações para exibição da Copa do Mundo feminina

Fifa iniciou as negociações junto à empresas que desejam adquirir os direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027

A Fifa iniciou as negociações para a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Empresas como a Globo e a Livemode receberam o convite para a realização de propostas. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Os interessados podem enviar seus projetos até 10 de dezembro. A expectativa é que, em janeiro de 2025, a Fifa já tenha anunciado as propostas vencedoras.