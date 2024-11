Exames confirmam lesão ligamentar de Mauro Icardi

O centroavante argentino Mauro Icardi deve ser baixa no Galatasaray pelo restante da temporada 2024/2025. Na vitória contra o Tottenham por 3 a 2, em Istambul pela Liga Europa, ele deixou o gramado aos 40 minutos do segundo tempo por conta de fortes dores no joelho direito.

Ao ajudar na marcação pressão do Gala, Icardi acabou pisando sem tanta firmeza com a perna direita e desabou no gramado, pedindo atendimento imediato. Assim, o belga Michy Batshuayi entrou para ser o companheiro de Victor Oshimen no ataque.