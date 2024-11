Ex revela outras traições de Plata, do Flamengo, e detalha descoberta: ‘Mesma flor’

Fernanda Cardoso descobriu sobre o buquê ainda no aeroporto e reafirmou que atual aceitou ser amante do atacante

Depois de revelar a suposta traição de Gonzalo Plata, do Flamengo, a modelo Fernanda Cardoso abriu o jogo sobre intimidades e planos do ex-casal. A ex do jogador detalhou um pouco mais sobre a descoberta da ‘pulada de cerca’ – versão confrontada pelo affair do equatoriano – e as trocas de interações com a Maiara. Além disso, ela garantiu que havia recebido propostas para morar junto com o atacante durante o relacionamento.

Fernanda estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro quando descobriu o contato entre Plata e Maiara nas redes sociais. A modelo começou a desconfiar do possível caso entre os dois após “mentiras sobre horários” durante uma viagem do Flamengo para São Paulo, para encarar o Corinthians.

Gonzalo Plata e Fernanda Campos terminaram o relacionamento após discussões sobre infidelidade, mas de forma discreta. O assunto voltou à tona nesta semana quando o jogador do Flamengo se tornou notícia pelo novo romance, e a ex afirmou que Maiara havia aceitado o papel de amante durante o fim do namoro dos dois.