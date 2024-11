Ex-presidente do Peñarol advoga para torcedores presos no Rio

Ex-presidente do Peñarol, Jorge Barrera esteve no presídio onde torcedores do clube uruguaio estão presos desde o dia 23 de outubro Crédito: Jogada 10

Ex-presidente do Peñarol, Jorge Barrera esteve no presídio onde torcedores do Peñarol seguem detidos desde o confronto contra o Botafogo, em outubro, no Rio de Janeiro. Professor de Direito Penal, Barrera é um dos advogados de defesa dos envolvidos nos crimes cometidos na praia do Recreio, na Zona Oeste. A visita aconteceu na tarde desta sexta-feira (o8), no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Barrera passou orientações para os 11 torcedores ainda detidos. Posteriormente, em suas redes sociais, o advogado deu mais detalhes sobre o encontro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acabamos de sair do complexo de Gericinó, em Bangu, onde tivemos um dia de trabalho com os detentos. Não houve resolução sobre as liberdades solicitadas e, na terça-feira (12), vai acontecer uma audiência sobre a situação do menor”, disse na postagem

O ex-presidente do Peñarol também esteve com outros dez torcedores que tiveram a prisão preventiva convertida para medidas cautelares. Eles estão proibidos de deixar o Brasil e precisam comparecer ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de dois em dois meses para comprovar residência e suas atividades até o julgamento. Dos 10 que estão em prisão preventiva, dois possuem proibições em estádios por conta de delitos cometidos em partidas no Uruguai. O Tribunal de Justiça do Rio Janeiro chegou a ser alertado pela Interpol, mas ainda assim os torcedores foram soltos.