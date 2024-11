Ex-Arsenal se manifesta sobre ataque antissemita em Amsterdã

Jogadores começaram a se manifestar nas redes sociais sobre os ataques a torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv em Amsterdã . O atleta Hakim Ziyech, ex-Arsenal, usou sua conta no Instagram para se posicionar sobre o ‘incidente’ que deixou cinco hospitalizados e ao menos 62 detidos.

Autoridades da Holanda classificaram os ataques e atos de vandalismo, na noite dessa quinta-feira (7), como demonstrações antissemitismo. A Embaixada de Israel no país comunicou que centenas de adeptos do Maccabi – clube que disputa a Liga Europa – se tornaram vítimas de uma emboscada na capital holandesa antes do jogo contra o Ajax. Ao menos 62 pessoas acabaram detidas e cinco hospitalizadas.

A ordem para o envio dos aviões teve confirmação do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A autoridade determinou urgência no resgate devido à violência do incidente. Já o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse estar “horrorizado pelos ataques antissemitas aos cidadãos israelenses” e classificou tais atos como “completamente inaceitáveis”.

Maccabi e Ajax se manifestam

Os clubes emitiram nota de repúdio aos ataques em Amsterdã na noite de quinta-feira (7). O duelo terminou com a vitória do Ajax por 5 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv, pela quarta rodada da Liga Europa.

“Após uma partida esportiva de futebol com uma boa atmosfera em nosso estádio – pela qual agradecemos a todas as partes envolvidas pela boa cooperação – ficamos horrorizados ao saber o que aconteceu no centro de Amsterdã ontem à noite. Condenamos veementemente essa violência”, dizia o comunicado do

Ajax.