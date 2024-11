Em meio aos desfalques, Fluminense deve ter dupla de zaga inédita contra o Inter

Com as ausências de Thiago Santos, Felipe Melo e Ignácio, Mano deve colocar em campo a dupla Manoel e Thiago Silva contra o Colorado

Além disso, Ignácio voltou a sentir dores no joelho esquerdo, que operou recentemente, e deve ficar de fora do confronto com o Colorado. Assim, a tendência é que Manoel faça dupla com Thiago Silva, sendo a nona em vinte rodadas sob o comando de Mano Menezes.

Afinal, o Tricolor não terá três zagueiros à disposição para o duelo com o Internacional, marcado para esta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Thiago Santos e Felipe Melo estão suspensos. O primeiro pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o segundo foi expulso ao fazer gesto de que o time foi roubado diante do Grêmio.

O camisa 26 foi titular em quatro jogos consecutivos antes do retorno do “Monstro”. No entanto, deu espaço para o ídolo tricolor, ainda mais depois de sua falha no lance do pênalti que gerou o gol do triunfo do Vitória, em Salvador. Antônio Carlos seria outra opção para ser titular no setor, entretanto perdeu espaço na equipe.

Outros desfalques importantes

Além de Thiago Santos e Felipe Melo, Fábio, Ganso, Arias e Kauã Elias também estão suspensos. Diante disso, Mano terá desfalques em quase todos os setores do time, assim como a saída de Marcelo, que rescindiu contrato com o clube após o atrito que teve com o treinador no duelo com o Grêmio.