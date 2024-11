Diretor diz que Zubeldía faz parte dos planos do São Paulo para 2025

Carlos Belmonte afasta rumores de uma saída do treinador no ano que vem e diz que apenas 'catástrofe' tira o argentino do Tricolor

O São Paulo, até aqui, não crava a permanência de Luis Zubeldía para 2025. Contudo, apenas uma ”enorme imprevisibilidade” deve tirar o treinador do Tricolor no ano que vem. De acordo com o diretor de futebol do Soberano, Carlos Belmonte, o argentino tem contrato por mais um ano e apenas uma mudança abrupta de rumo interromperá o trabalho.

“Nunca cravamos porque tem também o ponto de vista do treinador. Lá atrás ele teve uma proposta da seleção do Equador, não sabemos o que vai acontecer. Às vezes ele pode ter uma proposta e querer ir embora. O que posso dizer é: estamos muito felizes com o trabalho, o resultado no Brasileiro é o melhor dos últimos anos, competimos muito bem, apesar das eliminações nas copas. Estamos muito satisfeitos com ele, nossa relação é ótima, a relação do elenco com ele é ótima, do Zubeldia com o todo é ótima. Ao meu ver, a continuidade do Zubeldía é quase óbvia”, completou o diretor.

Zubeldía é praticamente nome certo em 2025

O entendimento interno é de que o treinador só não ficará no Tricolor em caso de uma catástrofe. Ou seja, o São Paulo cair de rendimento no Brasileiro e não se classificar para a Libertadores ou o próprio treinador desejar interromper o trabalho. Como acredita que nenhum dos dois cenários vá acontecer, a direção do Tricolor trabalha com a permanência. Assim, Zubeldía terá papel crucial na contratação de reforços, saídas e renovações de jogadores.

Contratado em abril, o técnico argentino levou o São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, com eliminações para Atlético-MG e Botafogo. Segundo o dirigente, o contrato prevê uma multa caso o treinador opte por deixar o Tricolor na próxima temporada.