Cruzeiro x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (9), o Cruzeiro, que ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, receberá o Criciúma em duelo pela 33ª rodada. A partida será no estádio do Mineirão, às 19h (de Brasília). O time mineiro busca classificação para a Libertadores, enquanto o catarinense luta para não ser rebaixado.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O time mineiro vem de uma derrota para o Flamengo em casa. Até agora, com Fernando Diniz no comando, o Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro: foram cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Para o duelo contra o Criciúma, não são esperadas mudanças na escalação, e o time deve repetir a formação que atuou contra o Flamengo, com Kaio Jorge e Gabriel Veron no ataque. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a oitava posição, com 44 pontos.