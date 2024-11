CRB x Goiás, pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo de times com objetivos opostos neste sábado, em Maceió, Galo precisa pontuar na luta contra Z4 e recebe Esmeraldino, que almeja o acesso

Com objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Goiás medem forças neste sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 36ª rodada. Enquanto os anfitriões buscam aproveitar o incentivo da torcida para somar três pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento, os visitantes lutam para voltar à Primeira Divisão.

O Galo de Alagoas ocupa a 16ª posição, com 39 pontos, à frente somente das equipes que estão na zona da degola — Ponte Preta (38), Ituano (34), Brusque (33) e Guarani (31). O Esmeraldino, por sua vez, aparece em sexto na tabela, com 54 pontos, cinco atrás do Sport, que fecha o pelotão de acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão dos canais Band, Premiere e GOAT.