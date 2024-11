Corintiano responsável por cabeça de porco ameaçou delegação do Flamengo com barra de ferro

A compra de uma cabeça de porco não foi o único ato polêmico no currículo do torcedor Osni ‘Cicatriz’ – que prestou depoimento à Polícia nesta semana. O corintiano, por exemplo, está proibido de ter acesso ao Parque São Jorge até janeiro de 2025 devido a um caso envolvendo jogadores do Flamengo, em dezembro de 2023.

Osni Fernando Luiz, o ‘Cicatriz’, recebeu uma punição de 120 dias da Comissão de Ética do Corinthians após ‘armar’ um ataque à delegação do Flamengo. Câmeras de segurança do ginásio flagraram o corintiano com uma barra de ferro na saída do local, momentos depois do treino rubro-negro, no dia 29 de dezembro.

Com a situação contornada, um membro da comissão técnica do Flamengo reportou o caso ao Corinthians. A Comissão Ética agiu na sequência e decidiu punir o associado com a proibição do acesso.