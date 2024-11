Corinthians treina e deve ter formação tática diferente para pegar o Vitória

Com dois zagueiros machucados e dois laterais suspensos, Ramón Díaz deve voltar ao esquema com dois zagueiros de ofício

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (8) sua preparação para enfrentar o Vitória neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz deve promover a mudança de esquema tático por conta de lesões e suspensões.

Os jogadores tiveram sessões de vídeos com a comissão técnica antes de irem para academia. No campo, fizeram aquecimento e, em seguida, o treinador promoveu um trabalho de bola parada ofensiva e defensiva com o grupo.

O maior problema para Ramón Díaz é na defesa. Afinal, André Ramalho e Cacá estão machucados, enquanto Caetano está afastado por conta do imbróglio para renovação de contrato. Nas laterais, Matheuzinho e Hugo estão suspensos. Assim, Fagner e Matheus Bidu entram em seus lugares. Por outro lado, Igor Coronado retorna após desfalcar contra o Palmeiras.