Botafogo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso recebe o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro para manter-se confortável na liderança do Campeonato Brasileiro

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, recorde em sua história, o Botafogo volta a campo para manter a folga na dianteira e se aproximar cada vez mais do tricampeonato nacional. Neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada da competição, o Alvinegro tem, então, a obrigação de vencer o Cuiabá, em casa, no Estádio Nilton Santos, com bom público. O adversário do Glorioso está na zona de rebaixamento, ocupando, aliás, a penúltima colocação, com apenas 28 pontos.

Como chega o Botafogo?

Desta vez, o técnico Artur Jorge terá um time completo à disposição. Afinal, o zagueiro Bastos, suspenso, não participou da goleada sobre o Vasco por 3 a 0, na terça-feira (5), no mesmo Colosso do Subúrbio. Assim, o Palanca Negra retorna na vaga de Adryelson. Entre as ausências, somente os atacantes Nascimento e Jeffinho, lesionados já há um bom tempo. A espinha dorsal que levou Botafogo à final da Libertadores e à liderança isolada do Brasileirão está intacta.

Favorito por uma ampla margem e com quase 80% de chances de ser campeão, o Botafogo terá que lidar com fatores humanos, com mencionou o técnico bracarense na última entrevista coletiva. A ansiedade de se aproximar de uma conquista estará próxima aos jogadores. No aspecto tático, a equipe terá de superar um rival que deve se perfilar com linhas baixas e postura extremamente defensiva.