Boavista, do Rio de Janeiro, anuncia SAF, técnico e novo escudo

Verdão de Saquarema será administrado por empresários brasileiros e mira participação na Copa do Brasil e Série D do Brasileirão

O Boavista inicia uma nova fase em sua história. No evento realizado na Barra da Tijuca, o clube apresentou algumas novidades para a próxima temporada, entre elas o técnico Cláudio Zanardi e um novo escudo. No entanto, os torcedores do Verdão de Saquarema não gostaram da alteração do escudo. Ele traz listras verticais em verde e branco, nas cores do clube, e as iniciais BSC. A retirada da árvore foi a principal causa de reclamações.

A diretoria justificou a mudança como uma forma de garantir que o novo escudo seja visualizado em todos os ambientes. Os torcedores direcionaram diversos comentários à alteração na página do clube. O escudo anterior do Boavista era de 2004, e apresentava o cedro-do-líbano, uma homenagem ao primeiro patrocinador do clube, que era libanês.

