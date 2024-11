Barcelona acerta renovação com a Nike e ‘contrato do século’

Imprensa internacional afirma que clube tem conversas para a extensão até 2028 do vínculo com a fornecedora de material esportivo

O motivo do nome é que, segundo a imprensa internacional, o Barcelona passará a ganhar 48 milhões de euros a mais do que no acordo atual até 2028. Esse montante aumentaria para cerca de 60 milhões de euros por temporada entre 2028 e 2038, equivalendo a aproximadamente R$ 370 milhões.

Nesta sexta-feira (08), o Barcelona renovou o contrato com a Nike, sua fornecedora de material esportivo, que estão juntos há 26 anos. Assim, o novo vínculo vai até a temporada de 2028 e está sendo chamado de “contrato do século”.

O presidente do clube catalão, Joan Laporta, anunciou durante uma reunião que o Barcelona e a Nike estão em negociações e aguardam um desfecho positivo. Assim, faltariam apenas alguns detalhes oficiais, como o anúncio do contrato entre as partes.

Barcelona e Nike estão juntos desde 1998. Esse tempo de parceria traz confiança à atual administração do clube espanhol em relação a mais quatro anos de colaboração. A diretoria já teria, inclusive, incluído parte do valor a ser recebido no orçamento da temporada 2024/25.

