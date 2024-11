Atlético-GO x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo de desesperados neste sábado, no estádio Antônio Acciolly, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-GO e RB Bragantino fazem um duelo de desesperados neste sábado, às 19h, no estádio Antônio Acciolly, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão é o lanterna da competição, com 25 pontos e precisa de uma arrancada espetacular para se manter na elite do futebol brasileiro. Já o Massa Bruta é o 16° colocado, com 35 pontos e é o primeiro time fora do Z-4. Assim, vencer significa seguir fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere vai transmitir a partida entre Atlético-GO e RB Bragantino.

Como chega o Atlético-GO

Após voltar a vencer na competição, ao bater o Atlético-MG em casa, o Dragão segue com esperanças de permanecer na elite do futebol nacional. Assim, para a partida contra o Massa Bruta, o técnico interino Anderson Gomes não terá o zagueiro Adriano Martins, que terá que cumprir suspensão. Além disso, o meia Jorginho, segue no departamento médico e só deve voltar no ano que vem. Por fim, Bruno Tubarão, Rhaldney e Shaylon estão pendurados e correm risco de ficar fora do próximo embate.