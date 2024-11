Angers x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Neste sábado (9), Angers e PSG se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Jean Bouin, na cidade de Angers, em partida válida pela 11ª rodada da Ligue 1.

Como chega o Angers

Os donos da casa não fazem um grande início de temporada e estão apenas na 15ª posição da Ligue 1, com 10 pontos. No entanto, o Angers vive seu melhor momento na competição, uma vez que vem de duas vitórias consecutivas, que tiraram o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Francês. Além disso, são quatro jogos seguidos sem derrotas, com dois empates e duas vitórias nas últimas quatro rodadas.

Contudo, o técnico Alexandre Dujeux tem alguns problemas na escalação para encarar o PSG. Isto porque o zagueiro Hountondji, o meia Lopy e os atacantes Ferhat, Cherif e Kalumba, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o PSG

Por outro lado, o Paris Saint-Germain é o líder isolado do Campeonato Francês, com 26 pontos, mas vive um período conturbado sob o comando do técnico Luis Enrique. Isto porque, apesar de ser o primeiro colocado da Ligue 1, o PSG não faz uma boa campanha na Champions e pode ser eliminado ainda na primeira fase.