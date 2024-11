Ancelotti fala sobre decisão de recusar a seleção brasileira: ‘Não me arrependo de nada’

Em coletiva, nesta sexta-feira (8), técnico analisa má fase do Real Madrid e início de Kylian Mbappé com a camisa merengue

Durante uma coletiva, nesta sexta-feira (8), o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a decisão de recusar o convite para comandar a seleção brasileira. Nesse sentido, o treinador afirmou que não se arrepende da escolha e analisou a má fase do Real Madrid no início da temporada 2024/25.

“Obrigado por esta pergunta. Nada, é um momento delicado, mas é hora de continuar. Não me arrependo de nada e continuo aproveitando cada dia em Valdebebas. Apreciarei todo o tempo que passarei aqui. É um momento difícil, mas estou feliz por passar o tempo aqui, no melhor clube do mundo. Momentos complicados sempre aconteceram e sempre acontecerão”, disse.

No ano passado, surgiram rumores de que a CBF negociava com o italiano, que estava na reta final de seu contrato com o clube merengue. No entanto, em dezembro, o Real anunciou a renovação de contrato do profissional, o que frustrou a entidade. Apesar de toda a polêmica, a instituição jamais se manifestou, de forma oficial, sobre o assunto.