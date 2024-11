STJD absolve Textor de obrigatoriedade de apresentar provas

Sócio majoritário do Botafogo, porém, ainda será julgado pelas denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro

O pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) acatou, nesta quinta-feira (7), o recurso de defesa de John Textor e o absolveu da obrigatoriedade de entregar provas. O placar registrou seis votos a favor do sócio majoritário da SAF do Botafogo e dois contra. O bilionário sustenta, desde o ano passado, que há casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. No próprio tribunal, o empresário norte-americano chegou a mencionar que “há árbitro reclamando de não receber propinas”.

O advogado Michel Assef Filho defendeu Textor. Ele, ao pedir a absolvição do cliente, classificou a decisão do ex-presidente do STJ José Perdiz como “ilegal” e lembrou que o magnata cometeria um crime se entregasse provas envolvendo uma terceira pessoa, o que não foi o caso.

Em maio, a 1ª Comissão Disciplinar multou John Textor em R$ 60 mil por infringir o artigo 220-A (deixar de colaborar com a Justiça Desportiva). A sentença, no entanto, com a nova decisão, está revogada.