São Paulo tenta vencer dois jogos seguidos após mais de dois meses

O São Paulo terá a chance de quebrar um jejum incômodo no próximo sábado (9). Afinal, o Tricolor encara o Athletico-PR no Morumbis, às 21h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando vencer duas partidas consecutivas após mais de dois meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No sábado, completará 75 dias que o São Paulo não vence duas partidas seguidas na temporada. A última vez aconteceu no final de agosto, quando superou Nacional-URU, pela Conmebol Libertadores, e o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, uma sequência positiva não acontece no Morumbis.