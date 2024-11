São Paulo: Arboleda leva pancada em treino e vira dúvida contra o Athletico-PR

O São Paulo pode ter o desfalque de Arboleda para o jogo contra o Athletico-PR no sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Afinal, nesta quinta-feira (7), o zagueiro levou uma pancada na perna direita na reapresentação do elenco depois da vitória sobre o Bahia por 3 a 0. O equatoriano já iniciou o tratamento no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador ficou na reserva contra os baianos por opção do técnico Luis Zubeldía. Arboleda entrou no segundo tempo no lugar de Jamal Lewis, com Sabino virando lateral-esquerdo em Salvador.