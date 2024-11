Santos já tem sinal verde e promete ‘fazer de tudo’ por Neymar

Craque demonstra interesse em jogar pelo Peixe em 2025 e busca rescindir contrato com o Al-Hilal no fim do ano

O Santos pode repatriar Neymar antes mesmo do previsto. Isto porque o craque já expressou desejo de retornar à Vila Belmiro. O clube agora, afinal, aguarda a possível rescisão do ídolo com o Al-Hilal para se manifestar publicamente. As informações são do “ge” e ‘Uol”.

A diretoria do Santos já tem o sinal positivo de Neymar pelo retorno e aguarda por essa definição. Se o atacante antecipar o fim do contrato, o Peixe fará todo o possível para tê-lo já daqui a dois meses. Caso ele permaneça, o planejamento para o segundo semestre de 2025 continua de pé. Neymar, aliás, tem contrato com o time árabe até o meio do ano de 2025.

A família de Neymar acenou positivamente ao Peixe, que trabalha nos bastidores para viabilizar a operação financeira para repatriá-lo. O craque quer voltar a vestir a camisa alvinegra e sinalizou esse desejo ao pai, responsável por gerir seus passos no futebol.