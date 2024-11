Roger analisa cenários para substituir Wesley no time titular do Inter

Atacante será desfalque no Colorado para confronto com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, nesta sexta (08)

O técnico do Inter, Roger Machado, terá a missão de encontrar uma solução para a ausência de Wesley. Isso porque o atacante não vai atuar no próximo compromisso do Colorado diante do Fluminense, nesta sexta-feira (08), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vai cumprir suspensão automática.

Titular absoluto sob o comando de Roger, o camisa 21 marcou um golaço na última partida da equipe, a vitória sobre o Criciúma por 2 a 0. Ele fez ótima jogada individual, passou por dois adversários e acertou finalização no ângulo.

Com a baixa do dono da posição, Roger tem a possibilidade de escalar Wanderson. O camisa 11 já se recuperou de problemas musculares, mas depois disso perdeu espaço. Até mesmo pelo bom momento de Wesley. Recentemente, contribuiu com assistência para o gol de Valencia, que garantiu o empate no Beira-Rio contra o Flamengo, na última semana.