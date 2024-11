Rayo Vallecano x Las Palmas: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (8), Rayo Vallecano e Las Palmas se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio de Vallecas, na partida de abertura da 13ª rodada de La Liga.

Como chega o Rayo Vallecano

O Rayo Vallecano faz um início de temporada regular e aparece na 9ª posição do Campeonato Espanhol, com 16 pontos. Dessa maneira, o time quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para levar vantagem sobre uma equipe que luta contra o rebaixamento.

No entanto, o técnico Iñigo Pérez terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Alfonso Espino, lesionado.

Como chega o Las Palmas

Por outro lado, o Las Palmas vive uma situação mais complicada. Isto porque a equipe está na 18ª posição, com apenas nove pontos, na zona de rebaixamento. Contudo, a equipe venceu dois jogos nas últimas três rodads e quer aproveitar o bom momento para tentar surpreender o Rayo.