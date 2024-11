Pedro faz no fim, Lazio bate o Porto e lidera Liga Europa

Jogando na capital italiana, equipe vence com gol do veterano nos acréscimos; time segue 100% na competição

Dessa forma, a Lazio é líder disparada da fase de Liga da Europa League, com 12 pontos. O Porto, por sua vez, segue mal na tabela, visto que ganhou apenas uma das quatro partidas, somando quatro pontos até o momento.

Dia de rodada (quase) cheia na Liga Europa 2024/25, que agora tem apenas uma equipe 100%: a Lazio. Jogando no estádio Olímpico de Roma, a equipe italiana bateu o Porto (POR) por 2 a 1 e chegou às quatro vitórias em quatro rodadas na competição. Romagnoli e Pedro (este, nos acréscimos) marcaram para os italianos. Eustáquio anotou pelo Porto.

O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, já aos 45+4′ (último lance), Castellanos subiu mais que todo mundo e cabeceou para o segundo pau. O zagueiro Romagnoli, em posição legal, aproveitou a má saída do goleiro Diego Costa para testar de cobertura, mandando no ângulo oposto.

O empate veio em uma jogada espetacular da equipe lusitana, contando com participação brasileira, aliás. Fábio Vieira deu enfiada para o brazuka Galeno, que cruzou rasteiro para trás. Eustáquio chegou batendo de primeira, rasteiro, igualando o marcador na capital da Itália, aos 21′.

Mas a Lazio acreditou até o fim e foi premiada por tal. O veterano Pedro, muito bem posicionado na área, recebeu grande lançamento de Isaksen e, aos 45+2′ da etapa complementar, anotou o gol que manteve os 100% da equipe na Liga Europa.