Palmeiras treina e deve ter mudanças no ataque e na defesa contra o Grêmio

Técnico Abel Ferreira pode promover o retorno de Murilo à zaga no lugar de Vitor Reis. Felipe Anderson é outro que pode perder a vaga

O Palmeiras segue preparação para enfrentar o Grêmio nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático com os jogadores e avalia mudanças na equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta sexta, o treinador vai encerrar a preparação pela manhã, dia da partida, com uma atividade para ajustes de bolas paradas e situações de jogo. O comandante não está satisfeito com o rendimento do time, que não venceu os últimos dois compromissos e viu o Botafogo abrir seis pontos na liderança.