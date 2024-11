Otero projeta duelo decisivo contra o Coritiba: ‘Manter a concentração 100%’

O Santos se prepara para encarar o Coritiba na segunda-feira (11), às 21h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode confirmar o retorno do Peixe para a Série A em 2025 em caso de vitória. Contudo, na visão do meio-campista Otero, o embate terá muitas complicações para o Alvinegro Praiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um rival difícil, com um estádio difícil. Mas a gente tem que ir pela vitória. Está acabando, então nessa reta final a gente tem que manter a concentração 100% para tudo dar certo e alcançarmos nossos objetivos”, falou Otero.