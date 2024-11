Olympique de Marselha x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Nesta sexta-feira (8), Olympique de Marselha e Auxerre se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Vélodrome, na partida de abertura da 11ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

