Nos pênaltis, Palmeiras bate o Cruzeiro e avança à semifinal da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras avançou para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 após bater o Cruzeiro nos pênaltis, pelo placar de 4 a 2, nesta quinta-feira (7), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Patrick, Agner, Figueiro e Vareta fizeram para o Verdão. Herói da classificação, o goleiro Kauan Lima entrou no segundo tempo e defendeu a batida de Dorival. Ítalo Isaac isolou sua cobrança ao mandar por cima.

Assim, o time paulista vai enfrentar o Ceará na próxima fase da competição. As datas e horários do confronto ainda não estão confirmadas. No tempo normal, a Raposa venceu por 2 a 0, com gols de Tevis e Gui Meira. Portanto, igualou o placar da ida, quando foi derrotado também por 2 a 0, no Allianz Parque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

A primeira boa chance foi dos visitantes, logo aos quatro minutos. Após falta cobrada, Arthur pegou a sobra de primeira, mas o goleiro espalmou para evitar o gol. Aos 16, Gilberto bateu falta para o Verdão direto para o gol e a bola raspou a trave. Apesar das boas chances, os donos da casa que abriram o placar, com Tevis. Aos 25, em contra-ataque, o jogador recebeu de Gui Meira, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.