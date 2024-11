Morata, do Milan, sofre forte choque de cabeça e é hospitalizado às pressas

O atacante Álvaro Morata, do Milan, precisou ser hospitalizado às pressas após sofrer um golpe na cabeça durante o treino desta quinta-feira (7). O espanhol teve um “traumatismo craniano significativo”, segundo ‘O Globo’, e está sob observação em um hospital em Legnano.

Morata passou por uma bateria de exames nesta manhã, que descartaram traumas mais sérios. Contudo, ainda segundo o “Gazzetta Dello Sport”, o atacante espanhol seguirá em observação na unidade de saúde pelas próximas horas.

Álvaro sofreu um golpe involuntário, porém muito forte, no momento em que subiu para disputar bola com o zagueiro Pavlovic. O choque ocorreu durante uma atividade específica no treino do Milan, no Milanello, na manhã desta quinta-feira (7).