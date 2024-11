Marcel Novaes fala sobre os primeiros meses no futebol europeu

O meia Marcel Novaes, de 23 anos, está vivendo sua primeira temporada no futebol europeu. O jogador, após ajudar na melhor campanha da história do Azuriz no Campeonato Paranaense este ano e de quase conquistar o acesso para a elite do futebol goiano com o Trindade, se transferiu para o Balzan, de Malta.

Há dois meses defendendo a equipe, o jogador soma sete partidas, sendo seis como titular. Além disso, Marcel foi eleito o melhor em campo na última partida da equipe, no empate em 2 a 2 contra o Mosta FC.

“Fui extremamente bem recepcionado, acabei me adaptando muito rápido, contei com a ajuda do técnico e de todos os atletas para que eu pudesse estar compreendo a maneira de trabalhar da melhor forma, então foi um ponto que me ajudou demais. Mas nunca vai ser aquele 100% igual é no Brasil, pois não tem aquele arroz e feijão com uma carne de panela. Brincadeiras à parte, estou muito bem adaptado. Evoluindo cada vez mais com essa primeira experiência na Europa e espero que continue vindo ótimos frutos desse trabalho maravilhoso que está sendo feito”, disse.