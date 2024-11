Mano Menezes fará improvisação no ataque do Fluminense

Técnico tricolor opta pelo lateral-direito Guga no lugar de John Arias no ataque; Flu ainda tem outros desfalques

Recheado de desfalques para enfrentar o Internacional nesta sexta-feira (8), o Fluminense deverá ter uma improvisação no ataque. Nesta quinta (7), véspera do confronto, o Tricolor encerrou a preparação para o duelo em questão no último treino no CT Carlos Castilho antes de viajar a Porto Alegre.

Assim, a novidade deverá ficar por conta do lateral-direito Guga atuando no ataque. O técnico Mano Menezes, de acordo com publicação do “ge” desta quinta, testou o jogador na vaga do ponta Jhon Arias, suspenso.

