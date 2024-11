Manchester United bate PAOK e vence primeira na Liga Europa

Diallo marca os gols da vitória em Old Trafford e Red Devils entram na zona dos playoffs do mata-mata

A saída do técnico Erik ten Hag parece ter sido realmente importante para o Manchester United. Nesta quinta-feira (7), os Red Devils venceram o PAOK, da Grécia, por 2 a 0, e conquistaram a primeira vitória na Liga Europa 2024/25. O meia Diallo foi o grande nome do jogo e marcou ambos os gols da vitória no Old Trafford, pela 4ª rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo sem grandes emoções e foram para o vestiário com o placar zerado. Em casa, o United teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances de perigo para balançar a rede. Por outro lado, os visitantes, nas poucas oportunidades que tiveram, conseguiram assustar os donos da casa, mas pararam em defesas do goleiro Onana.

Contudo, o United conseguiu mudar a postura no segundo tempo e contou com o brilho de Diallo para vencer a partida. Logo aos quatro minutos, o meia aproveitou cruzamento de Bruno Fernandes e, de cabeça, inaugurou o marcador no Old Trafford. Após algumas alterações nas equipes, o ritmo de jogo caiu, mas o United confirmou a vitória novamente com Diallo. O camisa 16 ganhou divida com Rahman Baba e finalizou de fora da área, no canto, para confirmar o triunfo por 2 a 0.