Líder em passes e minutos jogados, ex-Botafogo se destaca na Bélgica

Zagueiro formado nas categorias de base do Glorioso, Sousa é um dos pilares do Molenbeek, clube gerido pela Eagle Holding e líder da Pro League

Titular em todos os 12 jogos da temporada pelo RWD Molenbeek, o zagueiro brasileiro Sousa, formado nas categorias de base do Botafogo, vive grande fase no clube belga. Até o momento, Sousa é o jogador com o maior número de minutos jogados, somando 1.056 minutos nesta temporada.

Além da excelente marca de minutos jogados, Sousa também lidera a estatística de passes certos da equipe. De acordo com dados do “Sofascore”, o defensor brasileiro tem uma média de 51,1 passes certos por partida, sendo o principal responsável pelas distribuições de jogo do time. Além disso, é um dos artilheiros da equipe, com três gols marcados.

O jogador comemorou o bom início de temporada com a camisa do clube de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. As duas instituições, aliás, pertencem a Eagle Holding, empresa do próprio magnata norte-americano.