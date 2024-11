Justiça analisa possível participação de irmão de Valdivia em um dos casos de abuso sexual

Jornal local divulgou novos detalhes da segunda acusação contra o ex-jogador, de 41 anos, com base em vídeo da vítima na saída do apartamento

A segunda acusação de estupro contra Jorge Valdivia ganhou novos detalhes nesta quinta-feira (7). Se trata de uma denúncia ainda mais grave que a primeira, com lesões corporais de até cinco centímetro, vídeos e participação do irmão do jogador – Claudio Valdivia. O chileno cumpriu prisão preventiva por 14 dias antes de ser liberado, na última terça-feira.

Os irmãos Valdivia estavam acompanhados quando passaram pelo restaurante El Toro e pelo bar Candelaria no dia 17 de outubro, segundo informações do jornal local ‘Bio Bio’. Posteriormente, Jorge e Claudio levaram as mulheres ao apartamento do ex-jogador, em Las Condes (Santiago), e permaneceram por lá até a madrugada do dia 18.

Câmeras do prédio registraram o momento que as mulheres deixaram o local, ainda na madrugada, e nota-se inquietude no comportamento. A denunciante aparece nos registros sem uma parte da roupa, cobrindo-se apenas com um moletom. Os irmãos permaneceram no apartamento.