Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 56 pontos, os comandados do técnico Roger Machado chegaram a entrar no G4, porém com a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, caíram para a quinta posição. Já a equipe de Laranjeiras tropeçou no Maracanã, mas a rodada não foi tão ruim, visto que Juventude e Athletico-PR não pontuaram. No momento, o time carioca soma 37 pontos, a três do Z4.

Em brigas opostas na tabela, Internacional e Fluminense medem forças nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Colorado vem de uma vitória sobre o Criciúma, que o aproximou de vez do G4, enquanto o Tricolor teve o triunfo nas mãos diante do Grêmio, entretanto sofreu mais um gol na reta final de uma partida.

Como chega o Internacional

Na caça ao G4, o Colorado vive um grande momento na temporada, com 13 jogos invictos no momento. Para o duelo com o Tricolor, o técnico Roger Machado não terá Fernando, com uma lesão na panturrilha direita. Ele não atua desde a vitória por 1 a 0 no clássico Gre-Nal, em 19 de outubro. Assim, Rômulo deve seguir como titular na primeira função do meio-campo, enquanto Wesley terá que cumprir suspensão.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes não poderá contar com seis jogadores, que estão suspensos. Tratam-se de Thiago Santos, Fábio, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, Jhno Arias e Kauã Elias. Além disso, também não terá mais Marcelo, que rescindiu seu contrato após o atrito com o comandante. Ignácio, aliás, voltou a sentir o joelho esquerdo e é dúvida para o duelo. Por fim, Serna deve pintar entre os relacionados após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.