Genoa e Como empatam na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano, o Genoa marcou nos acréscimos e ficou no empate em 1 a 1 com o Como. Lucas da Cunha abriu o placar para o time visitante, mas Vogliacco deixou tudo igual no fim.

O resultado mantém as duas equipes empatadas com dez pontos no Calcio, sendo o Como o 14º e o Genoa o 15º

