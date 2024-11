Galdames negocia com time chileno e não seguirá no Vasco

Meia está em conversas com a Universidad de Chile; contrato com o Cruz-Maltino é apenas até o fim de dezembro

Com contrato até o fim de dezembro de 2024, o meia Pablo Galdames negocia sua ida do Vasco para a Universidad de Chile (CHL), de seu país natal. Contratado em feveireiro, Galdames perdeu espaço ao longo da temporada.

Segundo publicação desta quinta-feira (7) do portal “ge”, o chileno está negociando com a equipe de seu país e deve, assim, deixar o Cruz-Maltino. O jogador conta com um salário visto como superior ao retorno técnico dentro do campo, o que contribui para que o Vasco não vise renovar com o meio-campista.

