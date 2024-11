Filipe Luís defende Bruno Henrique, do Flamengo: ‘Sabe que é inocente’

Filipe Luís, aliás, destacou a “genialidade” de David Luiz em gol que garantiu a vitória do Flamengo. Além disso, ele ressaltou a liderança e carinho sobre ele no dia a dia.

“Falei com Bruno quando acordei, ele estava muito tranquilo, sereno, porque ele sabe que é inocente. Temos de respeitar a presunção da inocência. Dano muito grande para a imagem. Depois pode ser que se arquive esse caso como já se arquivou outra vez e vai ser um dano irreparável. Vamos esperar resolver tudo, o Flamengo te o interesse de resolver antes de ninguém. Temos confiança no Bruno, cara íntegro”, comentou o técnico.

O técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante Bruno Henrique, que é alvo da PF em investigação por manipulação de resultado . Após a vitória sobre o Cruzeiro , nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador garantiu que ele é inocente no caso ainda sob análise.

“Não treinamos, é uma genialidade dele. É uma sacada dele e isso demonstra o jogador que ele é. Mas, mais do que isso, a liderança positiva que ele tem perante o grupo. O líder não se faz pela faixa de capitão, pelo discurso. Se faz pelas atitudes, no dia a dia. Quando você vê todos os jogadores vindo abraçar ele, o carinho por ele, demonstra a pessoa que ele no dia a dia do Flamengo”, destacou.

Decisão contra o Galo Filipe Luís, aliás, já comentou sobre a decisão contra o Atlético, pela final da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem de dois gols, ele vê a decisão em aberto na Arena MRV, no próximo domingo. “Respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time. Finalista da Libertadores, tem um grande treinador joga um grande futebol. Vai ser complicado. Estamos muito longe desta taça, do mesmo jeito que eles também estão. Para mim está 50 a 50. Temos que fazer um jogo sólido. Como falei, os jogadores que não jogaram não estavam em plenas condições de jogar, no seu melhor físico. E, claro, em razão da final, não podemos correr riscos. Mas, quem estava disponível jogou. Quanto mais joga, melhor fica. O meu interesse não era de poupar ninguém.