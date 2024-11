Executivos do Grupo City visitam a sede da CBF

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recebeu executivos do Grupo City nesta quinta-feira (7), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A visita também contou com a presença de Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol, do diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, Vitor Ferraz, do diretor de Futebol do Tricolor, Cadu Santoro e do CEO do clube, Raul Aguirre.

Portanto, os investimentos realizados pelo grupo no Brasil e o contexto atual do futebol nacional foram pautas na reunião. No país, o grupo é responsável pela gestão da SAF do Bahia. Além disso, outros 12 clubes espalhados pelo mundo são geridos pela empresa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um grande honra estar aqui representando o City Football Group na CBF, que é um lugar mítico para o futebol mundial, o centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo. Visitamos o presidente e ele nos contou todos os planos, a estratégia. Temos uma grande oportunidade de crescimento do futebol no Brasil. Por isso, a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil”, disse Ferran Soriano, CEO do Grupo City.