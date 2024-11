Ex-São Paulo, Centurión vai atuar em torneio organizado por Kun Aguero

O atacante argentino Centurión, ex- São Paulo , está perto de voltar ao gramados. Porém, isso não deve acontecer em partidas oficiais, mas sim em um torneio de futebol 7 sob organização do ex-atleta Kun Aguero.

Além de Centurión, figuras de renome no futebol argentino marcarão presença na competição sob organização do ex-Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City e seleção da Argentina. São os casos, por exemplo, de Ariel Ortega (ex-River Plate), Carlitos Tevez, Pablo Mouche (ex-Boca Juniors), dentre outros.

Contexto conturbado

Chama a atenção o fato de que Ricardo Centurión vai participar da Copa Potrero em momento onde está afastado das atividades no Vélez Sarsfield, onde tem contrato até o fim do ano. A tendência, aliás, é que ele não renove seu acordo, já que reiterados problemas disciplinares fizeram a representação de Liniers desistir da reabilitação do atleta.

No último dos episódios, em junho, o jogador foi dado como desaparecido por alguns dias. Ao ponto, aliás, do presidente do Vélez (Fabián Berlanga) vir a publico para informar a situação e pedir auxílio para sua localização. Alguns dias depois, o empresário do atleta veio a público garantir que ele estava bem e em sua residência.