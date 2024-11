É só clássico regional? Hegemonia do Botafogo cruza a Ponte Aérea

Antes de tudo, na terça-feira (5), após derrotar o Vasco por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos , o técnico português respondeu à reportagem do Jogada10 sobre como interpretava estes números contra os grandes da capital fluminense e como enxergava os clássicos em seu planejamento.

Vasco, Flamengo e Fluminense não foram páreos para o Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, sob a batuta do técnico Artur Jorge, o Glorioso passou o carro nos rivais: seis compromissos, cinco vitórias e apenas um empate: 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Um aproveitamento elevadíssimo de 88,8%. Mas o reinado alvinegro se estende além dos limites estaduais. Os paulistas, em 2024, também não conseguiram fazer frente ao Mais Tradicional (leia mais abaixo).

Faltava somente o Vasco para o líder fechar a série regional. Afinal, o Cruz-Maltino era o único que havia tirado pontos da Estrela Solitária, no 1 a 1, em São Januário, no primeiro turno do Brasileirão. Porém, bastou o adversário cair no tapetinho para o Mais Tradicional retomar o rumo do atropelamento.

“Um campeonato não se faz de clássicos, mas é importante ter um retrospecto vencedor e uma taxa de aproveitamento em função da consistência que precisamos ter durante o campeonato. Entendo a parte emocional de um clássico. Para muitos, tem quase a validade de quatro pontos. Os três pela vitória. Mais um pelo emocional. Eu disponibilizei-me para lutar com os meus jogadores até a exaustão. Tivemos, portanto, uma equipe que lutou por isso, por tentar vencer, independentemente do adversário, que é, aliás, de qualidade”, explicou o comandante bracarense.

Antes, o Alvinegro havia batido o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, e 4 a 1, no Nilton Santos, além de 1 a 0, duas vezes, sobre o Fluminense, em compromissos no Colosso do Subúrbio e no Mário Filho.

Paulistas também sofrem com o Botafogo

Artur Jorge ainda não perdeu para os paulistas. Desta vez, entretanto, em duas frentes (Campeonato Brasileiro e Libertadores). Em dez jogos, obteve seis vitórias e quatro empates. Venceu duas vezes Corinthians e Bragantino: 1 a 0, fora, nas duas oportunidades. No Engenho de Dentro, também repetiu placar: 2 a 1 sobre o Timão e o Massa Bruta, ambos pelo Nacional. Contra o Palmeiras, fez valer o mando de campo: 1 a 0, pelo Brasileirão, e 2 a 1 pela Libertadores. No Allianz Parque, pelo torneio internacional, empatou por 2 a 2. Contra o São Paulo, mais equilíbrio, com três empates. 1 a 1 e 2 a 2 no Morumbis, por Liberta e BR-24, respectivamente. No Colosso do Subúrbio, 0 a 0, no torneio sul-americano.

Faltam ainda mais dois jogos para melhorar o aproveitamento atual de 73,3%. Líder isolada, a equipe alvinegra visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 26/11, na sequência do Brasileirão. E recebe, enfim, o São Paulo, na última rodada, no Niltão, em dezembro. Curiosamente, os dois adversários caíram para o Glorioso nas oitavas e quartas desta edição da Libertadores.