Desempenho do ataque pode fazer Dudu ter ‘nova vida’ no Palmeiras

Atacante entrou bem no clássico contra o Corinthians e se candidata para reassumir vaga no lado esquerdo do sistema ofensivo do Verdão Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vive um drama no seu setor ofensivo. Com a queda de rendimento de Flaco López e Felipe Anderson não desempenhando o esperado, o Verdão pode recorrer a um ídolo para resolver a carência no ataque: Dudu. O camisa 7 voltou a ganhar minutos e pode ter vida nova no Alviverde. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dudu foi uma das únicas boas notícias do Palmeiras no clássico contra o Corinthians. O camisa 7 entrou na partida aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Felipe Anderson e buscou bastante o jogo. Após a partida, ele recebeu elogios da torcida e do treinador Abel Ferreira, mostrando que pode ser uma boa opção para a equipe novamente.

O lado esquerdo do ataque palmeirense vem sendo uma grande dor de cabeça durante toda a temporada. O setor era comandado justamente por Dudu, mas após ele sofrer uma grave lesão no joelho direito, o espaço ficou vago. Atualmente, o dono da posição é Felipe Anderson, que ainda não conseguiu mostrar um bom desempenho e sofre forte pressão para mostrar o protagonismo que muitos esperavam quando ele foi contratado. Assim, surge a possibilidade de Dudu retomar o seu espaço. No Dérbi, ele atuou por 32 minutos. O camisa 7 não jogava por tanto tempo desde o início de agosto. No empate por 1 a 1 contra o Inter, ele começou o jogo como titular mas acabou substituído logo no intervalo. Após a partida, Abel Ferreira disse que o atacante ficaria afastado por um mês para recondicionamento físico. Agora, o jogador tenta mostrar que está pronto para retomar seu lugar. A partida de maior destaque de Dudu aconteceu contra o Atlético-MG. Na ocasião, ele sofreu o pênalti que garantiu a vitória do Verdão em cima do Galo.