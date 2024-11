David Luiz quer atenção do Flamengo em final da Copa do Brasil

Zagueiro também ressalta filosofia do técnico Filipe Luís após vitória do Rubro-Negro sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, o Flamengo começa a se concentrar para a final contra o Atlético pela Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em “Resenha do Jogo”, da FlaTV, o zagueiro David Luiz destacou o elenco qualificado do Galo e destacou que o time precisa de atenção para voltar com a taça.

“A melhor maneira de retribuir para torcida é com título. É um time muito qualificado que já vem mostrando isso ao longo dos anos, mas a gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, que era muito importante começar e ganhar o jogo da melhor maneira possível. Mas não acabou. É um grande time, treinador e na casa deles. São outros 90 minutos que a gente precisa de atenção para no fim celebrar o título”, destacou.

O Flamengo venceu por 3 a 1, no Maracanã. Assim, pode perder por um gol de diferença que leva o troféu. Uma vitória do Galo por dois gols, leva a disputa aos pênaltis. A partir de três, os mineiros conquistam a Copa do Brasil.