Cruzeiro dá detalhes sobre venda de ingressos para final da Sul-Americana

Raposa terá pela frente o Racing-ARG, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro

Nesta quinta-feira (7), o Cruzeiro deu a largada para a venda de ingressos para a decisão da Copa Sul-Americana, frente ao Racing-ARG, em jogo único, no dia 23 de novembro. A final será no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

A comercialização teve início às 18h (de Brasília), prioritariamente para os parceiros comerciais da SAF celeste, assim como patrocinadores. Os sócios-torcedores, por outro lado, poderão comprar seus bilhetes nesta sexta-feira (8).

Conforme disponibilidade, será permitirá a compra de até quatro ingressos por sócio. Em caso de sobra de bilhetes, a venda para o público em geral será a partir de sábado (9), às 11h. O Cruzeiro, contudo, ainda divulgará detalhes sobre a plataforma de comercialização e valores.