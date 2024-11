Corinthians se surpreende com pedido salarial de Luís Castro; confira os valores

Diretoria do Parque São Jorge busca novo técnico visando o ano de 2025 e português pede o dobro que recebe Ramón Díaz

O Corinthians ainda não encerrou a atual temporada, mas já pensa em 2025. O nome do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, está sendo cotado para assumir o comando do Timão. No entanto, os valores pedidos pelo português assustam a diretoria.

Aliás, Luís Castro pede aproximadamente R$ 2 milhões por mês, um milhão a mais do que Ramón Díaz e sua comissão técnica recebem atualmente no Corinthians. Como o argentino não deve permanecer na próxima temporada, a diretoria do Parque São Jorge já procura novas opções.

