Como será a reta final do Fluminense no Brasileirão? Veja

Tricolor tem seis jogos para decidir seu futuro; o primeiro deles é já nesta sexta-feira (8), diante o Inter, líder do returno

Em 14º e ainda correndo risco de rebaixamento, o Fluminense tem seis jogos pela frente para decidir sua vida neste Brasileirão. O primeiro compromisso? Diante o Inter, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada da competição.

O Colorado, que não perde desde agosto pelo torneio, vem na liderança do returno. Além disso, o Tricolor conta com inúmeros desfalques para o duelo. Vamos saber, então, quais são os compromissos que o Flu tem para se livrar do rebaixamento.

