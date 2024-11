Chelsea x Noah: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo vale pela terceira rodada da Liga Conferência. Em casa diante de um time mediano da Armênia, gigante londrino, líder do torneio é favorito

Líder da Liga Conferência com seis pontos e saldo de cinco gols, o Chelsea entra em campo nesta quinta-feira para mais um jogo da competição. Enfrentará o FC Noah, da Armênia. O time londrino é o grande favorito, não apenas por ser mais qualificado e repleto de estrelas, mas também por jogar em casa, no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília). O FC Noah, atual quarto colocado no Campeonato da Armênia, ocupa o 18º lugar na Liga Conferência. Mas luta para se manter na zona de repescagem (9º ao 24º lugar).

Onde assistir

Os canais Prime Vídeo e Cazé TV transmitem a partir das 17h (de Brasília)

Como está o Chelsea

Ciente de que o Chelsea terá um jogo difícil no domingo contra o Arsenal, pela Premier League, o técnico Enzo Maresca optou por escalar um time reserva para o duelo desta quinta-feira. Mesmo assim, trata-se de uma equipe de respeito, com jogadores como Cucurella, Enzo Fernandes, João Félix e Mudryk, todos com grande experiência internacional.