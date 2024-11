Chelsea impõe a maior goleada da história da Liga Conferência: 8 a 0

O Noah, apesar de ser um time modesto, tem alguns jogadores com experiência. O elenco conta com três portugueses, incluindo o técnico Rui Mota, ex-auxiliar do Vasco, e o brazuca Matheus Rodrigues (ex-base do Cruzeiro e Ponte Preta). O time armênio quase saiu na frente logo no primeiro minuto. O atacante Gonçalo Gregório, português do Noah, arriscou um chute perigoso. Mas que foi defendido, com o peito pelo goleiro Jorgensen.

Assim, o Chelsea manteve-se no topo da tabela com 9 pontos e um saldo de 13 gols. Outros cinco times têm 9 pontos, mas com saldos inferiores aos ingleses. Rapid Viena, da Áustria, Guimarães, de Portugal, Heidenheim, da Alemanha, e Legia Varsóvia e Jagiellonia, ambos da Polônia. Por outro lado, o Noah, que começou a rodada com 3 pontos, caiu para a 26ª posição, ficando agora fora da zona de repescagem (9º a 24º).

Nesta quinta-feira, 7/11, o Chelsea entrou em campo pela terceira rodada da Liga Conferência, competição na qual é favorito ao título. Jogando em Stamford Bridge, sua casa, enfrentou o modesto Noah, da Armênia, e, mesmo com reservas, impôs uma goleada impressionante: 8 a 0. Os gols foram de João Félix (dois), Nkunku (dois), Adarabioyo, Guiu, Disasi e Mudryk. Este é o placar mais elástico da história da competição. E não foi mais por causa do goleiro Cancareviv. Ele fez pelo menos cinco grandes defesas.

Não satisfeitos, os Blues ainda marcaram mais dois gols antes do intervalo. Aos 39 minutos, Mudryk fez um golaço de fora da área, e aos 41, João Félix concluiu um contra-ataque iniciado por Nkunku, selando a goleada no primeiro tempo.

O primeiro gol do Chelsea surgiu em um escanteio cobrado por Enzo Fernández, que encontrou Adarabioyo na área, aos 12. Na saída de bola do Noah, o zagueiro Gonçalo Silva errou um passe, dando de bandeja para Guiu, que fez o segundo gol. Aos 18, novo escanteio de Enzo Fernández, e Disasi, de cabeça, ampliou. A situação piorou ainda mais para o Noah quando Gonçalo Silva (ex-Belenenses e Farense) cometeu outro erro de passe, desta vez para João Félix, que ajeitou e finalizou de fora da área para marcar o quarto gol.

Apesar do início promissor do Noah, a fragilidade defensiva do time ficou evidente. Assim, antes dos 21 minutos, o Chelsea já vencia por 4 a 0, mesmo com três chances claras desperdiçadas – uma delas por João Félix, que quase marcou na linha do gol.

Apesar do massacre imposto pelo Chelsea, o Noah não deixou de tentar atacar. O time armênio teve uma posse de bola semelhante à do Chelsea, com 48%, e registrou 6 finalizações, sendo 3 delas bastante perigosas. No entanto, a defesa do time foi incapaz de suportar a pressão constante do time inglês.

E tome gol!

No segundo tempo, o Chelsea continuou criando oportunidades. O Noah, por sua vez, seguiu com sua estratégia de “kamikaze”, tentando construir oportunidades de ataque, mas deixando buracos na sua defesa. Quem aproveitou foi Nkunku, que marcou duas vezes. Uma chutando duas vezes antes de fazer o sétimo. E o último de pênalti, fechando o jogo em 8 a 0. Agora o Chelsea foca o clássico de domingo, diante do Arsenal, pelo Inglês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.