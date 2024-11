CBF quer antecipar Brasileirão e parar calendário durante Super Mundial

Ideia é não ter jogos da elite no Brasil durante a competição internacional em 2025. Entidade ainda pretende ter estaduais no início de janeiro

A CBF planeja grandes mudanças para o calendário do futebol brasileiro de 2025. A entidade deverá iniciar o Brasileirão na primeira quinzena de março, paralisar no Super Mundial de Clubes e terminar a competição durante o mês de dezembro. A informação é do “Uol”.

Além disso, os campeonatos estaduais devem iniciar logo na primeira semana de janeiro, o que fará com que os períodos de férias e de pré-temporada sejam menores. Os clubes terão a possibilidade de realizarem intertemporadas ou de conceder férias aos atletas no período de pausa no calendário para a disputa do Mundial.

Já com relação aos períodos de Data Fifa, a situação deverá ser a mesma deste ano, com partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ‘coladas’ com os compromissos de seleções.

A CBF apresentou essas propostas para os clubes. No entanto, o novo calendário ainda não é oficial.